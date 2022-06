È morto il grande attore francese Jean-Louis Trintignant

Si è spento questa mattina “tranquillo, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari”, il grande attore francese Jean-Louis Trintignant. Ad annunciare il decesso è stata la morte del 91enne che ha fatto la storia della filmografia transalpina e internazionale. Il suo nome e il suo volto erano apparsi anche in una delle pellicole più iconiche del cinema italiano: “Il Sorpasso” diretto da Dino Risi. Una carriere costellata di successi e di premi. Riconoscimenti per una carriere che l’ha visto diventare, nel giro di pochi anni, uno degli attori più apprezzati del mondo.

Jean-Louis Trintignant è morto, l’attore francese aveva 91 anni

Studiò teatro per anni, prima di esordire sul grande schermo con il film “E Dio creò la donna” nel 1955. Quello fu l’inizio di una grande carriera che si spostò rapidamente dal cinema francese a quello internazionale. Ne “Il Sorpasso” di Dino Risi recitò al fianco di un mito del cinema italiano, Vittorio Gasman, interpretando il ruolo del timido studente Roberto Mariani. Ma la sua carriera era solo all’inizio e la consacrazione arrivò nel 1996, quando recitò in “Un uomo, una donna” come protagonista.

I riconoscimenti in patria furono conditi da quelli internazionali. Le pellicole alle quali aveva partecipato ottennero numerosi premi a livello globale: dal premio come miglior interprete maschile al Festival di Cannes del 1969 (con “Z – L’orgia del potere”) all’Orso d’argento come miglior attore conquistato l’anno precedente con “L’uomo che mente”. Poi una serie di altri premi nazionali e internazionali per una carriera raccontata attraverso le pellicole dirette da grandissimi registi di fama internazionale.

Questa mattina, all’età di 91 anni, Jean-Louis Trintignant si è spento nella sua abitazione. Di vecchiaia, come dichiarato dalla moglie Mariane Hoepfner Trintignant (sposata nel 2000) all’Afp, attraverso un breve comunicato stampa. Al suo fianco, nella sua casa, tutti i suoi cari.

(Foto IPP/Andrea Oldani)