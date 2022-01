È morta Silvia Tortora

È morta questa notte, in una clinica romana, la giornalista Silvia Tortora. Sorella di Gaia e figlia dell’indimenticabile Enzo Tortora, aveva 59 anni. Era sposata dal 1990 con l’attore francese Philippe Leroy, dal quale ha avuto due figli.

🔵E’ morta Silvia #Tortora, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana pic.twitter.com/fMGuSH0R6A — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 10, 2022

Figlia di Enzo Tortora e della sua seconda moglie, Miranda Fantacci, la donna ha trascorso una vita fatta di passione per il giornalismo, lavorando anche al fianco di Giovanni Minoli a Mixer. Poi le sue grandi interviste per La storia siamo noi. È stata fondamentale proprio per la realizzazione di tantissime puntate delle trasmissioni in onda sulla Rai: Mia Martini, Renato Vallanzasca, Il Terremoto a San Giuliano di Puglia, Francesco Totti, Vendute (storia di baby prostitute), C’era una volta Portobello, Corrado (il grande inventore della Corrida), La prima vittima (storia di Luigi Calabresi), e Non ci resta che Benigni (storia del comico toscano).

«Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così. Confesso che non l’ho capito e dubito che mai lo capirò».

(Silvia #Tortora se n’è andata questa notte. A 59 anni, proprio come il padre #EnzoTortora). pic.twitter.com/IdZDI4RKGO — Errorigiudiziari.com (@Errorigiudiziar) January 10, 2022

Nella sua carriera si è resa protagonista anche della scrittura di diversi libri di successo, tra cui quel “Cara Silvia” che raccoglieva le lettere scritte dal padre mentre era rinchiuso – ingiustamente – in carcere.

(foto: da Rai Radio1)