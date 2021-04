Dorima: la donna ammazzata a colpi di martello dal marito a Pove del Grappa

Succede a Pove del Grappa. Dorima aveva solo 39 anni. Ora è morta per mano di suo marito che l’ha massacrata con un martello al culmine di una lite. E forse c’erano anche i bambini a guardare

L’uomo che uccide la moglie a martellate a Pove del Grappa

Lui è un muratore cinquantenne di origine albanese ma viveva in paese dal 2017. Si è costituito dopo l’omicidio telefonando alle 17 ai carabinieri. I bambini di 13 e 9 anni, sono stati affidati a un parente. La famiglia era definita schiva dai vicini, come conferma anche il sindaco di Pove del Grappa: “Era una famiglia schiva – commenta il sindaco di Pove, Francesco Dalmonte – li avevamo visti venti giorni fa in municipio, quando erano venuti a ritirare il tablet da utilizzare per la didattica a distanza dei figli, che frequentano le scuole dell’obbligo. Un dramma terribile”. Dorina era per tutti una mamma attenta. Cosa si celava dietro quelle mura? Il sospetto è che la morte della donna sia stato solo l’episodio culminante, e purtroppo definitivo, di una lunga serie di violenze domestiche. Spiega Repubblica: