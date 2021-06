Dopo la Federazione di Salvini, ora Berlusconi vuole creare un partito unico di centrodestra

Tutti dentro, tranne “Coraggio Italia” (i “traditori” del Cavaliere). L’idea di Silvio Berlusconi è quella di rompere le barriere tra i partiti della destra italiana, unirsi, e presentarsi a testuggine alle elezioni del 2023. Una sorta di Pd (nato dall’unione di diverse formazioni delle sinistra), però dall’altro lato della barricata. Dopo la Federazione di centrodestra di governo lanciata da Matteo Salvini, che ovviamente lascia fuori Giorgia Meloni, ora l’ex presiedete del Consiglio vuol fare un passo avanti: unirsi per vincere. Ma si tratta solo di una gara per intestarsi la leadership del nuovo polo?

Le parole di Berlusconi e Tajani per un nuovo centrodestra

Si tratta di un vero e proprio manifesto politico, che ai più ha ricordato quello della discesa in campo, in stile ’94. Con un appello a tutti gli alleati per dar vita a un partito unico del centrodestra. Lo avrebbe letto Silvio Berlusconi, apprende l’Adnkronos, durante la riunione via Zoom con la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, presente Antonio Tajani, coordinatore nazionale azzurro. Il Cav, raccontano fonti azzurre, vorrebbe andare oltre la federazione lanciata da Matteo Salvini e arrivare a un partito unico con dentro tutte le forze della coalizione, esclusa ‘Coraggio Italia’: dalla Lega a Fratelli d’Italia. Il leader di Forza Italia avrebbe annunciato che presto renderà pubblico questo testo di cui oggi ha anticipato ampi passaggi. Berlusconi è convinto che anche Giorgia Meloni debba essere della partita: so che Meloni avrà qualche problema ad aderire, ma io ho il dovere di fare l’appello anche a lei.

La pensa così anche il suo vice, Antonio Tajani, che a Cusano Italia Tv ha detto : La federazione del centrodestra? “Dobbiamo capire come coordinarci meglio e qual è la prospettiva del centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ci stiamo confrontando su questi temi. Sono parecchie le ipotesi sul tavolo e la fretta è sempre una cattiva consigliera. Stiamo esaminando la proposta di Salvini così come altre, vedremo… Una fusione a freddo sarebbe certamente un errore, guardare al futuro e pensare per il 2023 ad un grande partito tipo quello Repubblicano negli Stati Uniti allora diventerebbe un grande progetto politico”.

“Mettere insieme i voti di Fi, Lega e Fdi in una sorta di cocktail non ha alcun significato, se invece c’è una strategia, una visione allora diventa un messaggio che si dà agli italiani per credere in un Italia ben governata nei prossimi anni. Le prossime elezioni noi le vinceremo, ma il punto è in che maniera governeremo, con quale formula, come faremo contare l’Italia nel mondo”, conclude l’azzurro.