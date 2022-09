La donna che bacia Re Carlo perché “ha l’aria triste” | VIDEO

Lei si chiama Jenny Assiminios e alla Cnn ha detto: ho baciato il Re Carlo “perché aveva l’aria triste” per la perdita della madre. Il video della donna fra la folla davanti a Buckingham Palace che ha abbracciato e baciato il nuovo re sulla guancia, sottolineando così l’affetto dei britannici per il sovrano.

King Charles III, who arrived at Buckingham Palace for the first time on Friday as Britain’s monarch, was greeted by crowds of well-wishers with handshakes — and even a kiss pic.twitter.com/uUTBCPvD3n

— NowThis (@nowthisnews) September 9, 2022