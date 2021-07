“Domani spariamo davvero”, le parole shock dell’assessora leghista a Voghera

In un servizio del numero di oggi de Il Foglio, Valerio Valentini atterra a Voghera. Località nella provincia di Pavia che fino a pochi giorni fa quasi non lo si era mai pronunciato se non affiancato da “la casalinga”. Ora è diventata nota per il terribile omicidio di Youns El Boussetaoui, il 39enne marocchino morto per colpa di un proiettile esploso da Massimo Adriatici: assessore alla sicurezza del comune la cui giunta è guidata da un’amministratrice leghista.

In queste ore però a far discutere, incredibilmente, non sono i fatti di Voghera. Ma le parole dell’assessora al commercio Francesca Miracca, concesse proprio a Valentini de Il Foglio. Parlando dell’omicidio, Miracca dice “Domani spariamo davvero, mi sa: assoldo i miei operai e scendiamo noi in piazza”. Oltre a chiedere ai suoi operai cosa ne pensano, la lente di ingrandimento in questo caso andrebbe focalizzato sul senso di impunità che aleggia negli ambienti della destra nazionalista più radicata.

Le parole dell’assessora sono rivolte alla manifestazioni di piazza che in queste ore interesseranno il comune nel pavese. Una mobilitazione che nata per manifestare contro il razzismo è stata annacquata, mitigata, riorganizzata per finire come un ricordo della vittima. Un bel gesto certo, ma con una valenza a metà. E nonostante tutto, l’assessora ha pensato bene di lasciarsi andare ad un commento così distensivo. Di moda nell’Alabama degli anni ’60 più che nella Lombardia del primo ventennio degli anni 2000.