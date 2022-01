La madre di Lorenzo Parelli: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato”

A Castions di Strada, vicino Udine, è ancora tanto il dolore per la morte di Lorenzo Parelli, rimasto ucciso in un incidente nell’azienda nella quale lavorava in alternanza scuola lavoro

Non vuole incolpare nessuno, la madre di Lorenzo Parelli – il 18enne morto a Udine in un incidente durante l’alternanza scuola lavoro – ma chiede di “capire cosa è successo”. Perché quello che è capitato a suo figlio una spiegazione sembra non averla: Lorenzo è morto all’interno della sede della Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, azienda specializzata in lavorazioni meccaniche dove stava svolgendo uno stage gratuito, colpito alla testa da una trave di acciaio. Era il suo ultimo giorno lì. “Un ragazzo di 18 anni esce per andare a scuola e non torna a casa”, dice Maria Elena Dentesano a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada, il comune in cui risiede. “Lorenzo era un ragazzo dal carattere buono con la “b” maiuscola, si adoperava in famiglia e con gli amici con disponibilità e generosità senza misura, sempre pronto a organizzare ritrovi ed eventi con l’unico scopo di stare in compagnia e in allegria. Amava ridere e scherzare. Un anno fa aveva acquistato la sua prima moto”, dice ancora la mamma secondo quanto ricostruisce Repubblica.

Petrucco è corso a casa di Maria Elena e del marito Dino “per dare conforto, per quanto possibile”. L’amministratore delegato della Burimec è indagato per omicidio colposo. Una nota della Procura diretta da Massimo Lia spiega che sono in corso approfondimenti per individuare “eventuali ulteriori profili di responsabilità a carico di altre figure aziendali”. Sulla tragedia è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per il quale “il tirocinio deve essere un’esperienza di vita. L’incidente è inaccettabile e inaccettabile è ogni morte sul lavoro”. Lorenzo Parelli aveva espresso il desiderio di partecipare ai funerali di un altro giovane morto in un incidente sempre a Castions di Strada: Federico Codarino, sedicenne, deceduto sabato scorso ribaltandosi sulla sua moto da cross.