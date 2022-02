Anche per le Olimpiadi invernali, le divise dell’Italia firmate da Armani scatenano i social

La storia si ripete e a distanza di pochi mesi, ecco una nuova polemica social attorno alle divise disegnate da Armani per la selezione italiana impegnata nelle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sui social si è scatenato il solito grande dibattito, con la maggior parte dei pareri che sono piuttosto critici (per usare un eufemismo) per la scelta fatta dallo stilista per rappresentare il tricolore nel corso della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Beijing.

Più le guardo più mi prende a male. Io non mi capacito… Armani, ma ci vuoi davvero così male? 😬🤦‍♀️ pic.twitter.com/NzBqUBaZdH — Laura 🍹 (@sonoszdstacce) February 4, 2022

Divise Armani per Pechino 2022, ancora polemiche sui social

Il design della divisa indossata dai nostri atleti nel corso della cerimonia inaugurale in Cina, dunque, non sembra essere particolarmente apprezzato. Ed era già accaduto a luglio, in occasione della cerimonia che aprì gli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Ormai è chiaro: Armani odia gli atleti italiani! Dopo i pigiami dei Teletubbies di Tokyo, capparelle che li trasformano in campane del vetro per Pechino 🤦🏻‍♀️ #Beijing2022 #Pechino2022 pic.twitter.com/mvZoPQEPv3 — Ari Rrr (@jay_db) February 4, 2022

Tokio 2020(21) , Pechino 2022 divise team Italia Armani medaglia di legno , mamma che brutte pic.twitter.com/unqJoum0XE — Luciowild (@Luciowild65) February 4, 2022

Ma non potevano eleggere Armani al Quirinale così si evitava di fargli disegnare queste… divise(?) orrende?

E invece no, dopo quelle di Tokyo ha voluto superarsi.

“L’Italia ha tanti prblemi ma almeno ha stile ed eleganza” si sarebbe detto un volta, ora no, manco più quelli. pic.twitter.com/T0xxw2Egb0 — Pus Jordan 🍊🍊🍊 (@PusJordan) February 4, 2022

Italiani a Tokyo 2020: “che schifo le tute della spedizione non si poteva trovare un design peggiore.”

Armani a Pechino 2022: “hold my beer” https://t.co/xM8FEtLMs9 — Dany #IoMiVaccino (@CiaobyDany) February 4, 2022

Certo, quella sorta di impermeabile tricolore può non incontrare i gusti di tutti. Ma si sono dette le stesse identiche cose (e critiche) per le divise Armani per Tokyo 2020. Ricordiamo, però, come in quell’occasione è stato raggiunto il record di vittorie e medaglie. Insomma, brutti ma vincenti.