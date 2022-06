Il discorso contro le armi di Matthew McConaughey alla Casa Bianca (con le scarpine di una vittima di Uvalde) | VIDEO

Con un discorso alla Casa Bianca, Matthew McConaughey ha invocato una riforma sulle armi da fuoco negli Stati Uniti, ricordando la recente sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, città natale dell’attore 52enne già premio Oscar. “Questa è un’epidemia che possiamo controllare, e da qualunque parte siamo, sappiamo tutti che possiamo fare di meglio. Bisogna agire in modo che nessun genitore debba sperimentare ciò che i genitori di Uvalde e gli altri hanno subito prima”, ha affermato.

“Uvalde, TX is where I was born. It’s where my mom taught kindergarten less than a mile from Robb Elementary,” Matthew McConaughey says at White House press briefing.

“Uvalde is where I learned responsible gun ownership. And Uvalde called me on May 24 when I learned the news…” pic.twitter.com/Tb80im5Gyf

