“Schiavo del potere”, tre no vax picchiano un volontario a Firenze

Lo hanno prima circondato, poi insultato e alla fine colpito ripetutamente al corpo e al volto. Così Dino Fierli, volontario della Misericordia di Bagni a Ripoli è stato pestato da tre no vax mentre si trovava in strada indossando la divisa da volontario. L’uomo è stato costretto al ricorso delle cure dei medici e nell’immagine condivisa sui social mostra il suo volto tumefatto e racconta a tutti quell’aggressione subita.

Il 59enne volontario della Misericordia di Bagni a Ripoli ha pubblicato sul suo profilo Facebook il racconto di quanto gli è accaduto lo scorso 23 aprile:

“Quando suona la sirena montiamo in ambulanza e interveniamo, non facciamo né differenze di razza né se vaccinato oppure no, interveniamo, punto. E poi vieni aggredito, e per cosa!!? Schiavo del sistema, ma quale sistema. È per colpa anche vostra che le persone sono morte le avete portate all’ospedale e sono morte, questo mi è stato detto mentre sono stato pestato. No cari miei non ci sto. Io non sono schiavo di nessuno, noi volontari facciamo quello che facciamo per la comunità, per strappare un sorriso a chi soffre, per cercare di salvare una vita, anche la Vostra se fosse necessario. In tre contro un 59 enne? provo solo tanta pena per delle menti e coscienze cosi povere e inutili”.