“Dietro c’è Bill Gates”, l’ultimo delirio di Sara Cunial che vota no al piano europeo contro il cancro

Questa volta non si è presentata nell’Aula di Montecitorio brandendo aglio e acquasanta. Ma, nonostante tutto ciò, Sara Cunial è riuscita a prendersi nuovamente il palcoscenico. Alla Camera, infatti, oggi è stata approvata all’unanimità (tranne uno, per l’appunto) la mozione unitaria che impegna il governo italiano ad attingere a piene mani e a recepire il piano europeo per la lotta al cancro. Un unico no, arrivato (e rivendicato) proprio da quel banco occupato dalla deputata espulsa dal MoVimento 5 Stelle. Ma perché è stata l’unica a dire di no? Le motivazioni fanno rimpiangere l’aglio e l’acqua santa.

Sara Cunial e il delirio per dire no al piano europeo contro il cancro

“Oggi alla Camera è stata votata la mozione numero 1-00427 riguardante ‘l’attuazione delle misure previste nel Piano Europeo di lotta contro il Cancro’, quello, per intenderci, scritto da Gates e Gavi e promosso a Davos ed Aspen – ha scritto la deputata sul suo canale Telegram –. La mozione, appena approvata con il mio SOLO voto contrario, è stata promossa da tutti i partiti, maggioranza e opposizione, nuova e vecchi”. Tutti i presenti, dunque, hanno votato a favore. D’altronde si trattava di una mozione unitaria su un tema importantissimo di salute pubblica su cui sono state sepolte le asce di guerra elettorale.

Tutti tranne una. Sara Cunial. Ma perché lei ha detto no? I motivi fanno parte dei grandi classici del suo repertorio complottista: dietro c’è Bill Gates. Insomma, la deputata contesta al magnate – fondatore di Microsoft – e alla fondazione Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization) di essere la causa della proliferazione dei tumori nel mondo. Perché, secondo lei:

“I vaccini a RNA sono tra le cause del cancro stesso”;

“Il vaccino contro il Papilloma virus è il più pericoloso del mondo”;

“La telemedicina sarà “sorretta dal 5G e da un green pass a vita”.

Sì, secondo lei nel piano europeo per la lotta contro il cancro ci sono tutte le indicazioni per la diffusione dei tumori. In realtà, la mozione approvata oggi – che ricalca le linee guide europee – impegna il governo italiano a intervenire e perfezionare le infrastrutture sanitarie oncologiche, il potenziamento della prevenzione, il supporto psicologico per i pazienti malati di cancro e altre iniziative atte a rafforzare la macchina sanitaria.