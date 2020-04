La Diasorin di Saluggia e i test sierologici per il Coronavirus

Marco Lillo sul Fatto Quotidiano oggi racconta la storia della Diasorin di Saluggia che il 7 aprile ha annunciato “di avere completato presso il Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2”. Un annuncio che l’ha portata a far guadagnare le sue azioni dieci euro in due giorni:

Diasorin fa sapere che “sta lavorando per ottenere il marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) della Food and Drug Administration (FDA)entro la fine del mese di aprile”. A marzo era arrivato prima un contributo da parte dell’amministrazione Trump da 700 mila dollari per sviluppare un tampone rapido contro il Covid-19 e poi l’autorizzazione alla consociata americana Diasorin Molecular LLC per l’uso di emergenza del suddetto test “Simplexa Covid-19 Direct Kit”. Risultato: oggi Diasorin vale 7 miliardi e 240 milioni di euro. […] Quanto all’utilità del tampone rapido brevettato dalla Diasorin, si può fare in un punto esterno al laboratorio dove sta il paziente, il cosiddetto POC, Denegri spiega: “Potrà essere molto utile per ridurre la pressione sul pronto soccorso e per gestire nel modo corretto il paziente che arriva negli ospedali”. Anche il mercato dei test sierologici al momento è in grande ebollizione. Esistono più di cento società che offrono test diversi. Si dividono in due tipologie: i kit cromatografici qualitativi (tipo quello usato dall’autore di questo articolo su di sé) che si fanno con una goccia si sangue e un po’ di reagente che fanno colorare, quando accade, le righe degli anticorpi sul tester: gli Igm che segnano l’avvio dell’infezione e gli Igg, l’anticorpo più stabile che dovrebbe dare una sorta di teorica immunità.

Questi test si trovano sul mercato a 5 euro più Iva e sono stati acquistati da alcune regioni italiane come la Campania e Puglia.