Le diagnosi su internet: tutti quelli che si rivolgono al dottor Google

Secondo il rapporto Consumer Health 2017 il 57% degli italiani si informa su internet per una questione di salute: la rete viene consultata prima del proprio metodo dal 52% dei maschi e dal 63% delle femmine e a cercare di più sono le fasce d’età più giovani. E, spiega oggi il Corriere della Sera, googlare sui propri mali non è del tutto salutare:

Esiste anche il neologismo cybercondria, che definisce l’ossessione e le infondate paure di chi si fa autodiagnosi online. Come sempre, non è sbagliata la tecnologia in sé, ma l’uso che se ne fa. Vale per chi si convince d’avere un tumore senza aver mai visto il medico e vale per i contenuti non sempre attendibili. Qualche anno fa, una ricerca della Queensland University di Brisbane,in Australia, ha rivelato che solo tre dei primi dieci risultati online sono utili per un’auto diagnosicorretta.