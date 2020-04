La fase 2 a Roma e le tre fasce orarie per i negozi

Ci saranno tre fasce orarie per i negozi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Italia. Lo schema discusso ieri sera dall’assessore allo Sviluppo economicodi Roma Capitale Carlo Cafarotti con le principali organizzazioni dei commercianti – la Cna, la Confesercenti, la Confcommercio e la Federlazio – prevede lo scaglionamento dell’apertura delle attività per evitare un collasso dei trasporti pubblici, che viaggeranno con capienza molto limitata (-70%) e per far rispettare il distanziamento sociale. Il Messaggero spiega oggi quale sarà lo schema dettagliato delle riaperture:

Un primo schema ipotizzato nella riunione di mercoledì, sempre tra l’assessore Cafarotti e le categorie dei commercianti, prevedeva addirittura aperture alle 11, alle 13 e alle 15. Dopo l’ultimo confronto con i rappresentanti dei negozi, si è deciso di comprimere questa fascia tra le 8.30 e le 11.30. Oggi l’assessore dovrebbe consegnare una bozza a tutte le organizzazioni, con i codici commerciali Ateco e gli orari esatti. Ma già nel vertice di ieri alcune ipotesi sono state formulate. Sembra confermata la scansione in 3 fasce orarie delle aperture. I primi, alle 8.30, saranno i supermercati e gli alimentari, ma anche forni e pasticcerie,oltre ai tabaccai. La seconda fascia, che dovrebbe iniziare alle 10, riguarderà i negozi di vicinato, l’informatica, le pratiche auto, i ferramenta,i negozi di telefonia e di elettronica. Nel terzo blocco, per cui è ipotizzata l’apertura alle 11.30, ci sarebbero negozi di scarpe, abbigliamento e librerie. Per Valter Giammaria, leader della Confesercenti di Roma, «il dialogo finora è stato costruttivo, la collaborazione è fondamentale dato che il settore è in crisi nera». A questo proposito, i negozianti chiedono di far restare aperta la Ztl per tutto il 2020. L’assessore al Commercio su questo però non si è sbilanciato, la valutazione sarà della sindaca.

Per quanto riguarda le date, il 4 maggio dovrebbero aprire fabbriche, cantieri, ma anche studi professionali e servizi. In tutto, secondo i dati della Camera di Commercio, sarebbero 131.317 attività a Roma per un totale di 174.471 addetti. L’11 maggio invece dovrebbero aprire i negozi, dal commercio al dettaglio all’ingrosso, alle riparazioni di auto: nel complesso altri 86.510 esercizi che coinvolgono 104.995 dipendenti.