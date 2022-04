Così Di Canio smorza l’entusiasmo intorno alla Roma dopo la vittoria con il Bodo Glimt | VIDEO

Paolo Di Canio smorza l’entusiasmo intorno alla vittoria della Roma in Conference League contro il Bodo Glimt, squadra della massima serie Norvegese. Le sue parole a Sky Sport si inseriscono in un filone di critiche che l’ex calciatore della Lazio non ha risparmiato all’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho fin dal suo ingaggio. Un messaggio molto circolato sui social e da lui scritto circa un anno fa diceva: “Il peggio che c’è in questo momento. E’ finito… Terzo esonero in 4 anni, cacciato da tutte le parti”.

Di Canio contro la Roma e Mourinho dopo la vittoria nei quarti di finale della Conference League contro il Bodo/Glimt pic.twitter.com/TP2evujLL6 — Ref Ref (@RefRef62623343) April 17, 2022

Ora la critica all’esaltazione per una vittoria che – per lui – avrebbe dovuto essere scontata: “Ci esaltiamo per la Conference League che tra l’altro è ancora tutta da vincere, visto che la Roma ora deve giocare la semifinale. Invece di parlare di Manchester City e Bayern Monaco, il Bodo Glimt… Ma vi rendete conto che il Bodo/Glimt ha sette giocatori che scaricano il salmone al porto? Fanno i salmonari e nelle prime tre partite alla Roma hanno fatto dieci gol. E’ ridicolo celebrare la vittoria su di loro”.