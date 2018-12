Per Di Battista pronto un ruolo nel governo Conte

Alessandro Di Battista è pronto a tornare in gioco nel governo Lega-M5S e Luigi Di Maio potrebbe riservare per lui un ruolo nel governo di fianco a Giuseppe Conte o uno in Europa come commissario. Lo scrive oggi Ilario Lombardo sulla Stampa il quale racconta che i due registreranno un messaggio di auguri per il 31 dicembre e già questa è una notizia, visto che fino a qualche tempo fa il discorso di fine anno lo faceva Beppe Grillo. Ma le cose cambiano, bellezza, e tu non puoi farci niente:

Ora che è qui, con una mezza idea di ripartire, prima o poi, alla volta dell’India, si ragiona su come utilizzarlo al meglio. Tanta tv, questo è certo, anche se lui ha chiesto di evitare sovraesposizioni da ubriacamento di massa. E tanta piazza, come piace a lui. Ma anche un tour europeo assieme a Luigi Di Maio, per costruire il sogno di un’internazionale pentastellata, il terzo polo alternativo al dominio popolarsocialista di Bruxelles ma anche all’esercito sovranista guidato da Salvini. Ne sapremo di più domani, a Capodanno, quando con Di Maio registreranno un messaggio video per lanciare la campagna del 2019. Quel che i due non racconteranno è che tra i vari costumi di scena che nella sartoria grillina stanno provando per Di Battista, c’è anche il completo elegante che si indossa al governo, da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o addirittura a Bruxelles come commissario europeo. Se n’è parlato, e lui stesso le ha lasciate cadere lì tra le ipotesi senza escluderle. D’altronde non ha mai mancato l’occasione di ricordarlo: «Pensate, se fossi rimasto avrei potuto fare il ministro…».

Secondo Lombardo la scelta di andare al governo non inficerebbe le regole sul doppio mandato dei grillini, quindi Di Battista sarebbe comunque pronto a fare un ulteriore giro: