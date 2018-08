Desirèe Rossit: l’atleta con la celiachia costretta a rinunciare alle gare

Desirèe Rossit, 24enne friulana campionessa nazionale di salto in alto, è celiaca da quando era bambina e affetta anche da una grave forma di intolleranza al lattosio. Qualche giorno fa si è lamentata su Facebook delle frequenti situazioni in cui è costretta a rinunciare alle gare a causa di qualcosa che ha mangiato. ’ultimo forfait risale a sabato scorso, quando, in trasferta in Svezia per il meeting di Goteborg, ha dovuto rinunciare a scendere in pista per i dolori che l’hanno stesa a letto subito dopo il pranzo pre gara. Una beffa, per lei che di impegno e talento ne ha da vendere e che, con il suo 1,97, detiene la sesta misura italiana di sempre.

«Sono stufa — ha scritto in un post su Fb, in un misto di desolazione e rabbia — In quest’anno di gare sono stata intossicata tre volte. Faccio di tutto per presentarmi al meglio alle gare. E poi, viene tutto vanificato per un errore dei cuochi e per delle bugie, nonostante le mie insistenze su cosa posso mangiare e su come va cucinato». Quando è a casa, tra Nespoledo, dov’è nata, e Bergamo, dove vive, tutto fila liscio. E anche in viaggio, quando può, si arrangia facendo la spesa per conto proprio. Ma affrontare una gara dopo essersi nutrita soltanto di affettati e gallette «non è proprio l’ideale», osserva nello sfogo affidato ai social network.