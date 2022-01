Mentre inseriva la sua scheda nell’urna – presumibilmente una “bianca” o forse un voto per Mattarella – la deputata romana del Partito democratico Patrizia Prestipino subiva un furto nella sua abitazione in zona Mostacciano. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Facebook, rivelando i dettagli di quanto accaduto. “Sono tornata a casa nuova – ha scritto – e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù mezze addormentate. Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora la Digos è già operativa e insieme alle immagini delle telecamere che ho sparse ovunque ricostruiremo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche”. I ladri hanno approfittato della sua giornata fitta di impegni, visto che dopo il voto per il Quirinale ha partecipato a un evento per la Giornata della Memoria.



La casa della deputata Pd Patrizia Prestipino svaligiata mentre lei vota per il Quirinale

Per mettere a segno il colpo, i ladri hanno anche narcotizzato i cani, rimasti a guardia dell’appartamento. Segno del fatto che conoscessero perfettamente chi stavano rapinando. Tanti messaggi di solidarietà da parte di esponenti romani del Pd, dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli al consigliere Andrea Alemanni. Sotto shock, agli agenti della polizia e della digos Prestipino ha provato a ricostruire quanto rubato: “Hanno preso molti oggetti di famiglia, questo mi fa molto male – racconta – il comandante mi ha detto che è stato un furto mirato ai miei danni perché questa non è una zona dove avvengono rapine”. Quanto è tornata a casa intorno alle 18.30 lo scenario era spaventoso: cassetti aperti e rovesciati, divani ribaltati, il timore per la salute dei cani: “Se gli avessero fatto del male sarei impazzita”.