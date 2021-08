Continuano le fake news legate al mondo dei vaccini: sembrava che ce ne fossimo liberati ma la disinformazione è imperante. La notizia arriva direttamente dal profilo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, “Ci sono arrivate segnalazioni su una notizia totalmente falsa che starebbe circolando qui su Facebook e su altri social – scrive l’ospedale su Facebook -. La fake news riferisce della morte di tre ragazzi che sarebbero deceduti nel nostro Ospedale a causa della somministrazione del vaccino anti Covid19″.

E’ l’ennesima volta che sui gruppi Facebook e Telegram, nuova funicolare del disagio digitale, circolano informazioni sbagliate sui vaccini.

La fake news dei tre adolescenti morti al Bambino Gesù per il vaccino

“La notizia, ovviamente, è assolutamente priva di qualsiasi fondamento, ma resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto e i profili coinvolti all’assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale – scrivono ancora sul profilo – Nessun evento avverso significativo si è registrato nel nostro Ospedale in seguito alla somministrazione del vaccino. La vaccinazione – cogliamo l’occasione per ribadirlo – resta l’arma più efficace e sicura per proteggere anche i ragazzi dalle conseguenze più gravi del Nuovo Coronavirus.

Grazie a tutti coloro che ci hanno segnalato questa fake news”.

Intanto oggi di vaccini ha parlato anche il Papa, Francesco nel videomessaggio parla di amore universale: “l’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società”. Un monito, l’ennesimo se dovesse servire, a vaccinarsi per il bene di tutti. “Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore – prosegue il Pontefice – E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli”.