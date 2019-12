Davide Bendinelli: il deputato di Forza Italia che passa con Renzi

Davide Bendinelli, deputato di Forza Italia e sindaco di Garda, passa a Italia Viva. Lo ha annunciato oggi Matteo Renzi in Senato. Bendinelli, attuale coordinatore regionale azzurro in Veneto, ha partecipato alla Leopolda 2019: “Non ho fatto nulla di male, sono andato alla Leopolda – disse all’epoca l’esponente forzista – perché mi ha incuriosito questa azione che ha portato avanti Renzi. Ho ascoltato le sue parole, penso che abbia parlato di contenuti e alcuni contenuti da lui trattati sono temi cari a Forza Italia, come la flat tax e il garantismo. Non vedo il problema: siamo il partito in cui la libertà è sempre stata il cavallo di battaglia, ognuno può andare in giro dove vuole, purché lo faccia nel rispetto della bandiera”. Bendinelli aveva anche contestato la presenza di Forza Italia alla manifestazione della Lega a San Giovanni.

“Il suo apporto sara’ interessante, per le sue idee, per strutturare Italia viva in Veneto, che e’ la chiave per il futuro”, ha detto Renzi annunciando il passaggio di Bendinelli dal gruppo di Forza Italia a quello di Italia viva. “È una persona di grande livello – ha aggiunto – e sa come funziona l’esperienza dell’amministratore e ha tutte le caratteristiche per fare di Italia viva un cosa seria”. L’interessato non ha confermato nulla sulla sua pagina facebook.

Leggi anche: La Banca d’Italia seppellisce le fregnacce di Salvini e Meloni sul MES