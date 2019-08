Davide Barillari minaccia le dimissioni se nasce il governo M5S-PD

Davide Barillari minaccia gesti inconsulti (tipo le dimissioni) in caso di governo M5S-PD. Il consigliere regionale che in molte occasioni si era messo contro la linea grillina – ad esempio sui vaccini – poco fa su Facebook ha scritto che lui è nato 5 Stelle e non morirà piddino: “Non dimentico Mafia Capitale. Non dimentico Bibbiano. Non dimentico i 1043 arrestati PD negli ultimi 7 anni. Insieme a tanti altri portavoce, a vari livelli, stiamo discutendo se arrivare alle dimissioni in blocco oppure a percorrere una nuova strada per far rinascere i valori del M5S…”.

Ieri il suo appello disperato aveva assunto toni accorati, senza che però la cosa abbia smosso più di tanto il dibattito pubblico e quello interno ai grillini.

Un altro che la sta prendendo malissimo è il vignettista Marione:

