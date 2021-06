Il momento in cui Damiano dei Måneskin “salva” Victoria dalla moto | VIDEO

Una prontezza di riflessi invidiabile quella di Damiano dei Maneskin, quasi da portiere navigato. Qualche giorno fa, ad Amsterdam, la bassista della band romana che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo e agli Eurovision, ha rischiato di essere investita da una moto. Il cantante è intervenuto prontamente evitando che Victoria fosse colpita, tirandola a sé. Il video di questo gesto è diventato virale nel giro di pochi istanti con i social che sono impazziti per questo gesto.

right after they arrived vic almost got hit by a scooter but damiano saved her lmao. vid credit @escjuliaa pic.twitter.com/miqpeSPQBN — eIeo met må again 🥺 (@teatrodiravol2) June 19, 2021

Damiano dei Maneskin “salva” Victoria che stava per essere investita da una moto

Come si vede dalle immagini, la band romana si trovava ad Amsterdam. Scesi dall’auto che li aveva accompagnati sul posto, hanno attraversato una pista riservata alle biciclette e agli scooter. La giovane bassista – forse non accorgendosi di essersi fermata in un tratto di strada non riservato ai pedoni – si era attardata su quella lingua d’asfalto. Per sua fortuna, però, Damiano dei Maneskin ha avuto quella invidiabile prontezza di riflessi e, prendendola per un braccio, l’ha tirata a sé evitando l’impatto con quella moto.

All’inizio si era parlato di un possibile tentativo di scippo per via della dinamica: lo scooter, con a bordo due persone, passa a velocità molto sostenuta su quel tratto di strada. Ma i due non sembrano fare i gesti tipici dello scippo. Inoltre occorre sottolineare, come spiega Bufale.net riportando una ricostruzione fatta da Il Messaggero, la circolazione dei veicoli a due ruote (a motore e non solo) è consentita all’interno di quella strada riservata proprio alla circolazione di moto e biciclette. Inoltre, il codice della strada olandese non prevede l’obbligo dell’utilizzo del caso per chi transitava in quella zona.