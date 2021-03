Incontrava gioiosamente i complottisti delle scie chimiche, oggi è entrato nel gruppo dei macronian-renziani al Parlamento europeo. Strano destino quello di Marco Zullo, l’ultimo parlamentare a lasciare il Movimento 5 Stelle, in questo caso a Bruxelles, per approdare in un gruppo non solo diverso da quello nel quale è stato eletto ma addirittura opposto. Eppure la cosa non sembra aver preoccupato molto i membri italiani di Renew Europe, i lib-dem europei, di cui fanno parte anche diversi renziani, tra cui l’ex sottosegretario del governo Renzi Sandro Gozi. Ed è proprio Gozi ad aver salutato l’arrivo di Zullo come fosse un misto tra Einaudi e Cavour. A raccontarlo è “Il Fatto Quotidiano”:

“Un altro addio per il Movimento 5 stelle a Bruxelles: l’eurodeputato Marco Zullo lascia il M5s per aderire al gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo. L’europarlamentare ha chiesto di aderire al gruppo dei liberali che ha dato il suo parere favorevole. Zullo ha già modificato il suo profilo twitter specificando di far parte del gruppo che annovera al suo interno anche gli europarlamentari di En Marche, guidato da Emmanuel Macron, e di Italia viva di Matteo Renzi. E infatti a dare il benvenuto a Zullo sono proprio due macronian-renziani. “Benvenuto in Renew Europe a Marco Zullo che ha deciso di partecipare alla nostra Carta dei Valori e al nostro progetto europeo. La bella esperienza politica di Renew Europe continua a crescere al Parlamento europeo. Importante ora promuoverla in Italia”, scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato eletto in Francia e già sottosegretario di Renzi. È “felice di dare il benvenuto a Marco Zullo nella grande casa di Renew Europe” anche Nicola Danti, che invece fa parte di Italia viva. Renew Europe ha diramato una nota per specificare che Zullo “condivide i valori, gli obiettivi e il desiderio del gruppo di costruire un movimento politico centrista con l’obiettivo di rinvigorire il progetto europeo”.

Un entusiasmo che stona ulteriormente alla luce delle posizioni espresse fino a pochi anni fa da Zullo, pronto a salire sul carro del peggiori complottismo sin dal 2014, data della sua prima elezione a Bruxelles tra le fila grilline.