Agata Centasso è una calciatrice del Venezia Calcio. Ma per Dagospia è poco più di un pezzo di carne da utilizzare per confezionare un contenuto di cattivo gusto e pieno di sessismo.

Dagospia, il sessismo contro la calciatrice e la lezione del Venezia Calcio

Oltre al titolo di apertura sul sito decisamente inopportuno Dagospia ha continuato con lo stesso tono nella presentazione dell’articolo ripreso da calciotoday: “NON DITE PIÙ CHE IL CALCIO FEMMINILE NON È INTERESSANTE – TUTTI PAZZI PER LA BOMBASTICA AGATA ISABELLA CENTASSO, LA GIOCATRICE DI SERIE C DEL VENEZIA CHE NON PERDE OCCASIONE PER INONDARE I SOCIAL DI FOTO CON I SUOI “PALLONI D’ORO” IN BELLA VISTA, ACCOMPAGNATE DALLA SOLITA FRASETTA MOTIVAZIONALE – CLASSE 1990, È UNA MEDIANA VECCHIO STILE, TUTTA GRINTA E FISICITÀ, TANTO DA ESSERE SOPRANNOMINATA “LA BELVA”…”. Ovviamente quasi ogni parola è corredata da una foto scelta in base ai centimetri di pelle esposti. E se Agata Centasso ha tutto il diritto di mettersi in bikini Dago utilizzando quelle immagini fuori contesto e appesantendole con un alone pruriginoso firma un’operazione tutt’altro che condivisibile. Per fortuna è arrivato il Venezia Calcio a difendere la sua giocatrice chiedendo al sito di rimuovere l’apertura:

Il VFC Venezia Calcio invita @_DAGOSPIA_ a modificare immediatamente il titolo dell’articolo in questione. È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile. @AgataCentasso pic.twitter.com/19EgmNQ5yW — VFC Venezia Calcio (@VeneziaFC_F) July 27, 2021

Effettivamente ora Dagospia ne ha un’altra ma risulta difficile credere che abbia aderito alla richiesta della società di Agata Centasso. Infatti quei termini da osteria sono ancora lì. Anche se sono parecchie le persone che hanno criticato quella scelta:

Vi ringrazio ma perdonatemi una piccola riflessione. Il passaggio [.. con i suoi “palloni d’oro” in bella vista] è piuttosto infelice e di pessimo gusto. — Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) July 27, 2021

Sbagliare è umano, ma qui si sta perseverando.