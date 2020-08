La storia del cucciolo lanciato nel canile della Muratella

Un’utente di Facebook ha raccontato sul suo profilo una storia che riguarda un cucciolo di cane che è stato lanciato nel canile della Muratella da un padre e un figlio che volevano liberarsene:

ROMA 01/08/2020 E’ tempo di andare in vacanza! Il cucciolo che ci ha regalato l’amico che ha fatto la sua ennesima cucciolata è cresciuto troppo… Che ne facciamo?

Lo portiamo in canile!

Quatti quatti, babbo e bimbo tra i 10 e i 12 anni circa, alle ore 21.30 dopo aver parcheggiato la macchina vicino al cancello del canile Comunale della Muratella, scendono e prendono il cane, prima si disfano di 3 scatolette di umido per cani tirandole all’interno del canile attraverso il cancello chiuso, a seguire il babbo prende il cane, un cucciolone di circa 5 mesi e lo lancia all’interno del canile, il bimbo, con una naturalezza che ancora ci vede sconvolti lancia, a sua volta, il guinzaglio del cane! Non considero il cucciolone un povero cane! Tutt’altro! Alla fine il cane ne è uscito illeso e si è liberato di una famiglia che non oso definire in alcun modo per evitare di scendere nel volgare. E’ bene che chiunque di voi legga, sappia che qualora questa famiglia di balordi venisse identificata, ne uscirebbe senza avere grandi ripercussioni “le leggi attuali” non recano di certo giustizia a chi abbandona e maltratta!

Allora perchè questo post?

Questi balordi da qualche parte vivono e qualcuno deve averli visti e sapere chi sono! Noi li stiamo cercando!