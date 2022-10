Crozza fa diventare Salvini ministro di Tiktok

La geniale imitazione di Maurizio Crozza: Salvini diventa ministro di Tiktok, anzi prigioniero. Ecco come l’attore a Fratelli di Crozza trova una una soluzione originale per Giorgia Meloni per il segretario della Lega che vuole diventare ministro dell’Interno?

Crozza: Salvini ministro, anzi prigioniero di Tiktok

Nel video dell’imitazione di Crozza Salvini rimane incastrato in quella dinamica social finto giovane che non gli è servita molto in campagna elettorale visti i risultati della Lega. Salvini si rivolge ai “bro” dicendo che i due milioni e mezzo di voti della Lega “Siete stati voi” a darli. E fiducioso assicura che anche quando tornerà al Viminale sarà sempre a parlare con i “bro” e a fare i suoi famosi elenchi. La manfrina di Crozza che imita il tono e la parlata di Salvini continua con ironia calcando la mano sul “siete stati voi” e sull’evidente inconsapevolezza del leader imitato nel rendersi conto che i “bro” non lo hanno affatto sostenuto. E pregustando il ritorno al Viminale, che non mette mai in dubbio, fa paragoni con quanto valgono due milioni e mezzo di baci, di passi, e così via. Poi il brusco risveglio: Salvini si rende conto di essere prigioniero e di non poter alzarsi. Non solo: non riesce più ad uscire, letteralmente, da Tiktok. E arriva anche una spiegazione che il fu Capitano legge in diretta: “Giorgia Meloni scrive: «Ti abbiamo nominato ministro di Tiktok: divertiti!»”. Non gli rimane che dare due milioni e mezzo di testate per provare a fuggire dal social. E conclude “E quindi…ci vediamo alla prossima legislatura”. Ecco qui il video con l’imitazione di Crozza.