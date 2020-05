Ci vorrebbe proprio un decreto urgente del governo Conte che, impegnato nell’emergenza Coronavirus, delega finalmente a Simone Di Stefano di Casapound e Guido Crosetto di Fratelli d’Italia l’incarico di “saldare i conti” con l’organizzazione terroristica Al Shaabab.

Perché entrambi ieri su Twitter ci hanno spiegato che gli Stati dovrebbero intervenire militarmente in territorio straniero per liberare i loro cittadini presi in ostaggio dalle organizzazioni terroristiche. Con azioni militari, sia preventive (Di Stefano) che successivo, perché così una volta che l’ostaggio è stato “riportato a casa in silenzio, lo Stato salda i suoi conti con i delinquenti. Da Stato”.

Ora, siccome lo Stato ha da fare, sarebbe carino vestire Di Stefano e Crosetto con giubbotto militare, armarli come desiderano e paracadutarli al confine tra Kenya e Somalia, dove ad esempio i francesi, l’11 gennaio 2013, cercarono di liberare due loro agenti nelle mani di un nucleo estremista e il blitz si concluse con un disastro: un ostaggio e due membri delle forze speciali uccisi, al pari di decine di somali. Ma questi sono dettagli: i francesi non sono capaci, Di Stefano e Crosetto invece potrebbero farcela anche con una mano legata dietro la schiena e spezzare le reni alla Grec…ehm ad Al Shaabab con la sola imposizione della dialettica (ovvero a chiacchiere).

D’altro canto ce lo insegna anche Full Metal Jacket: «Sei proprio tu, John Wayne?». Bene, allora dimostratecelo. Fatti, non pugnette. E se non tornate vivi, verrete sempre ricordati come quelli che ci hanno provato.