Chi guarisce dal Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19 può rimanere comunque positivo al virus anche per due mesi. E perdere per lo stesso periodo di tempo il gusto e l’olfatto. Bianca Dobroiu, modella che è stato il primo caso (conosciuto) di contagio a Bologna, ha spiegato in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino di essere ancora positiva dopo 50 giorni di quarantena e sei tamponi. Tutti positivi.

Cosa succede quando si guarisce dal Coronavirus

“Soltanto uno, il quarto fatto un mese fa, era inizialmente incerto – spiega la 22enne, studentessa –, ma poi anche il quinto, e il sesto fatto l’altroieri, hanno dato sempre lo stesso responso”. Il tunnel. “Mia mamma è in casa con me ed è risultata negativa a tre tamponi, e io dal 10 di marzo non ho più nulla: colpi di tosse azzerati, niente febbre. E mi sono pure allenata – racconta –, fisicamente sto benissimo. Già dieci giorni fa mi sembrava essere in un delirio, risultavo sana al 100%, visitata in ospedale, e ancora positiva al Covid. Oggi non so più cosa pensare”. Ma non è l’unica, visto che la stessa cosa è successa a Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, e ai due turisti cinesi ricoverati all’epoca all’ospedale Spallanzani di Roma.

Tracoloro che invece passano dalle terapie intensive (oggi sono solo il 2,1 per cento dei pazienti positivi in Italia), come spiega oggi il Messaggero c’è chi, anche dopo la guarigione, deve convivere con lunghe e fastidiose conseguenze.