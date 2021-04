Cosa si rischia a fare un picnic a Pasquetta 2021? Le regole e i divieti per il Lunedì dell’Angelo sono gli stessi della Pasqua. Ma è bene ricordare che se il pranzo a casa di parenti e amici è permesso, anche se con limitazioni ben precise, il tradizionale picnic non è contemplato. E si rischia una multa

Cosa si rischia a fare un picnic a Pasquetta 2021? Le regole e i divieti per il Lunedì dell’Angelo sono gli stessi della Pasqua. Ma è bene ricordare che se il pranzo a casa di parenti e amici è permesso, anche se con limitazioni ben precise, il tradizionale picnic non è contemplato. E si rischia una multa

Cosa si rischia a fare un picnic a Pasquetta 2021

Si può fare un picnic all’aperto? Sebbene l’ingressso a parchi e ville non sia vietato nella maggior parte delle città (tante hanno chiuso gli accessi per scoraggiare le violazioni) ci si può andare solo per una passeggiata o per fare attività motoria o sportiva, secondo le regole. Si rischia quindi una bella multa di 400 euro a persona provando a sedersi con tovaglia e pastiera per un picnic sull’erba. Ci sono alcuni casi, come scrive La Stampa, in cui alcuni fortunati potranno comunque simulare una scampagnata:

A meno che non si abbia a disposizione un giardino all’interno della casa o del condominio. E, comunque, riunendo un gruppo ristretto di persone: gli ospiti estranei al nucleo familiare possono essere al massimo due, più eventuali minori di 14 anni. Pranzi o simili sono consentiti solo dentro abitazioni private,non ci si può dare appuntamento all’aperto in un luogo pubblico, dove sono vietati la sosta e l’assembramento. Se si decide di ordinare il pranzo di Pasqua o Pasquetta al ristorante (aperti solo per asporto e consegna a domicilio), il consumo deve avvenire tra le mura domestiche

Per quanto riguarda regole e divieti: non è possibile spostarsi all’interno del proprio comune tuttavia è permesso fare attività motoria, purché nei pressi della propria abitazione. Anche l’attività sportiva all’aperto è consentita, unicamente in forma individuale. Per quanto riguarda le seconde case è possibile raggiungerle, ma bisogna districarsi tra le ordinanze regionali, scrive Repubblica:

Per raggiungere una seconda casa di cui si ha la disponibilità da prima del 14 gennaio si potranno anche valicare i confini regionali. Ma solo con il proprio nucleo familiare convivente, anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ma in mezza Italia i governatori hanno deciso diversamente. È vietato l’ingresso ai non residenti in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna mentre Liguria, Campania e Puglia hanno vietato lo spostamento persino ai loro residenti. In Sicilia e Sardegna si entra solo con il tampone.

I viaggi all’estero sono permessi, ma va ricordato che si parte solo con tampone negativo e in ogni caso al rientro si deve fare una quarantena di 5 giorni. Si può andare in spiaggia? Quasi ovunque le ordinanze hanno chiuso l’accesso agli arenili