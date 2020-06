cosa pensano gli italiani degli stati generali

Il sondaggio di IPSOS per il Corriere della Sera: la maggioranza relativa lo giudica ambizioso ma di difficile attuazione a causa della eccessiva burocrazia delle istituzioni italiane (23%) o europee (14%); per il 22% rappresenta un cambio di passo significativo dell’Ue

Nando Pagnoncelli presenta oggi sul Corriere della Sera i risultati di un sondaggio di IPSOS sugli Stati Generali convocati dal governo Conte a Villa Pamphilj, dal quale si evince che il 42% degli italiani ritiene che gli Stati generali abbiano rappresentato un’opportunità molto importante, mentre il 32% si esprime in termini severi, considerando l’iniziativa un’inutile passerella propagandistica. Le opinioni divergono nettamente, come era lecito attendersi, tra gli elettori della maggioranza e quelli dell’opposizione.

Il piano proposto dal presidente Conte con il titolo «Progettiamo il rilancio» prevedeva 9 capitoli tematici riguardo ai quali abbiamo chiesto agli intervistati di indicare quelli giudicati più urgenti. I tre interventi prioritari riguardano la competitività del tessuto economico (indicata dal 45%), la sburocratizzazione della Pubblica amministrazione (38%) e il sostegno alle filiere produttive (37%). A seguire le proposte per rendere le infrastrutture più efficienti(27%)e gli investimenti in formazione, istruzione e ricerca (27%), quelli nella sostenibilità ambientale (22%), gli interventi per la riduzione delle disparità (21%) e la modernizzazione della giustizia (20%). Chiude la graduatoria il capitolo sulla digitalizzazione del Paese, giudicata urgente solo dal 13%, nonostante l’importanza che oggettivamente ricopre.

Le opinioni degli italiani sul piano europeo sono piuttosto articolate: la maggioranza relativa lo giudica ambizioso ma di difficile attuazione a causa della eccessiva burocrazia delle istituzioni italiane (23%) o europee (14%); per il 22% rappresenta un cambio di passo significativo dell’Ue, nella direzione auspicata di sostenere i membri più in difficoltà, mentre il 13% ritiene che il piano non presenti novità dato che una parte dei fondi che ci verrebbero assegnati non potranno essere spesi liberamente dall’Italia, opinione che raggiunge il 23% tra gli elettori di FI e FdI e il 22% tra i leghisti.