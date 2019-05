Il Corriere di Firenze invita a votare Lega

La candidata alle Europee Costanza Hermanin segnala uno sfondone del Corriere di Firenze, dorso del Corrierone, che oggi ha pubblicato un fac simile di scheda elettorale in cui si indica di votare la Lega di Salvini.

Nell’immagine pubblicata a pagina 2 dal Corriere della Sera Firenze si vede sbarrato con una crocetta il simbolo della Lega Nord: si tratta di un evidente errore del giornale visto che le schede per le elezioni comunali, pubblicati di fianco, sono invece riprodotti correttamente.

Il Corriere ha pubblicato una versione corretta del facsimile della scheda ieri sull’edizione nazionale:

Le schede sono di colore diverso a seconda della circoscrizione; si vota tracciando un segno con la matita copiativa sulla lista prescelta: si può esprimere la preferenza per candidati nella lista prescelta. Si possono esprimere fino a tre preferenze. Nel caso si esprimano due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda o della terza preferenza. Per le Europee il sistema è lo stesso dall’inizio, dal ‘79. Proporzionale, ogni lista corre per sé, senza coalizioni, e ottiene seggi in base ai voti presi: purché superi lo sbarramento e raggiunga almeno il 4% dei voti, in caso contrario è fuori dal Parlamento Ue.

Leggi anche: Chi sono i quattro italiani fermati dopo la rissa a Cadice