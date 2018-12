Quello che danneggia una colonna del Corridoio Vasariano a Firenze… e fugge

Un’auto è finita contro una colonna del Corridoio Vasariano all’altezza di Ponte Vecchio danneggiandola seriamente. È successo la notte scorsa a Firenze e attualmente l’automobilista è ricercato dalla polizia e dai vigili urbani che stanno visionando tutte le telecamere della zona. Secondo quanto appreso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt il danno è “notevole e forse è il caso di ripensare anche all’accesso delle auto nella zona”.

Sul gruppo pubblico di Facebook Abusivismo e degrado Firenze c’è chi ha pubblicato la foto dello sfregio: “Ma che bello, qualcuno qui ha tirato dritto e ha colpito in pieno la prima colonna del corridoio vasariano tra il ponte vecchio e il lungarno! C’è già qualcuno che sta tentando di mettersi in contatto con la sovrintendenza”.

.È stato danneggiato firenze il basamento della galleria sospesa che unisce gli Uffizi con Palazzo Pitti, superando Ponte Vecchio, ideata nel XVI secolo dall’architetto Giorgio Vasari. Sull’episodio stanno indagando i vigili urbani e la polizia, che in queste ore stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per cercare di individuare l’auto che è andata a sbattere contro il pilone e poi è scappata. Fortunatamente non si sono registrati danni strutturali al basamento. “Si tratta di un danno da decenni di migliaia di euro – ha commentato amaramente il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt – Spero che questi pirati della strada vengano presi al più presto. Ciò che è accaduto nella notte forse porta a dover da riconsiderare l’acceso delle auto nella zona di Ponte Vecchio”.

EDIT: E’ stato un mezzo pesante, probabilmente per il trasporto merci, e non un’auto come precedentemente comunicato, a danneggiare il pilastro del Corridoio Vasariano, intorno alle 7.00. Secondo quanto appreso, l’autista sarebbe già stato individuato: proprio sopra il pilastro/colonna in piazza del Pesce, all’angolo con Ponte Vecchio, c’è una delle telecamere di videosorveglianza del Comune che avrebbe registrato l’impatto del mezzo. “Il danno è importante, sicuramente alcune decine di migliaia di euro”, ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. “Nell’impatto si è spaccata la pietra serena che è alla base ma dal primo sopralluogo sembra che la struttura interna della colonna non abbia subito conseguenze. Ora dobbiamo prima di tutto mettere in sicurezza il luogo. Di certo chi era alla guida del mezzo non può non essersi accorto di cosa è successo”, ha aggiunto Schmidt che subito si è recato sul posto insieme ai suoi tecnici. Di certo l’autista sarà denunciato per danneggiamento.