Coronavirus: sciarpe e mascherine sono utili?

Da oggi in Regione Lombardia è vietato uscire di casa senza mascherine ma se non si è in possesso di un dispositivo di protezione individuale come FP2 o FP3 si può ovviare con una sciarpa o un panno. Repubblica oggi torna sulla questione della trasmissione del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 attraverso i droplets, le goccioline e le tracce nell’aria, e sulla questione dell’uso delle mascherine:

Cosa consiglia oggi l’Oms?

«Continuiamo a raccomandare – risponde Richard Pebody, team leader per la gestione del rischio infettivo dell’ufficio europeo dell’Oms – l’uso delle mascherine da parte di chi ha sintomi, con lo scopo di proteggere gli altri, e da parte di chi assiste i malati. Per gli altri non sono richieste. Ma continuiamo a valutare la possibilità di un uso più generalizzato per controllare la diffusione del virus a livello della comunità. Sviluppiamo le linee guida in base alle evidenze raccolte nel mondo. Man mano che impariamo di più, siamo pronti a rivedere e aggiornare le nostre conoscenze». Come regolarsi al lavoro, facendo la spesa o sui mezzi di trasporto?

Rispettare la distanza di 1-2 metri e lavarsi le mani restano le regole universali. Non abbiamo dati sulla quantità di virus presente nell’aria o sulle superfici dei luoghi pubblici più frequentati. Non sappiamo neanche quanto virus debba essere inalato per causare l’infezione (anche se è noto che più virus si inala, più la malattia è in genere severa). Negli ambienti piccoli, abitati da diverse persone e non ventilati, aprire la finestra resta una buona precauzione, anche quando si rispettano le distanze. «Non prenderei ascensori insieme agli altri» aggiunge Rezza. «Andando al supermercato o sui mezzi pubblici indosserei la mascherina. In alternativa mi coprirei il viso con una sciarpa. È una precauzione in più». Anche gli Stati Uniti e diverse regioni italiane hanno iniziato a consigliare mascherine o sciarpe per uscire.