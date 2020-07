La famiglia, ora in isolamento domiciliare, aveva segnalato il rientro “eseguendo in maniera esemplare tutte le indicazioni formulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia per chi arriva in Puglia, consentendo quindi un monitoraggio accurato delle condizioni di salute e dei contatti avuti”, dice la ASL di Lecce

Ci sono quattro positivi al Coronavirus in Puglia: oltre ai tre che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel Salento ce n’è anche uno nella provincia di Bari, secondo quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task forse regionale che si occupa dell’epidemia da Covid-19. I test processati sono stati 2.018 e quattro hanno dato esito positivo.

Coronavirus Puglia: quattro positivi e zero decessi nel bollettino della Regione

Nessun decesso provocato dalla infezione è stato segnalato nel report che evidenzia il numero dei guariti salito a 3.922. I positivi accertati sono 72 di cui 13 sono ricoverati negli ospedali della rete regionale Covid e 59 in isolamento domiciliare. I casi di ieri riguardano una famiglia di Copertino di ritorno da un viaggio a San Paolo, che ha eseguito il test del tampone all’arrivo in aeroporto scoprendo la positività. Sembra che i tre non abbiano avuto contatti all’esterno e adesso sono stati posti in quarantena. I positivi accertati sono 72 di cui 13 sono ricoverati negli ospedali della rete regionale Covid e 59 in isolamento domiciliare.

La famiglia, ora in isolamento domiciliare, aveva segnalato il rientro “eseguendo in maniera esemplare tutte le indicazioni formulate dal Ministero della Salute e dalla Regione Puglia per chi arriva in Puglia, consentendo quindi un monitoraggio accurato delle condizioni di salute e dei contatti avuti”, dice la ASL di Lecce. Chi arriva in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri è tenuto a compilare il modulo di autosegnalazione scaricabile sul sito della Regione Puglia. Il modulo, una volta compilato, deve essere inviato al proprio medico di medicina generale se si è residenti in Puglia o al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl in cui si soggiorna se non si è residenti o se non si ha il medico curante. Ad oggi sono 8 i cittadini residenti in provincia di Lecce ancora Covid positivi. Per la Asl Lecce la mail del Sisp a cui inviare il modulo è:protocollo.sispnord@ausl.le.it Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde regionale 800.713931, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, mentre dall’estero si può chiamare il 0039.080.3373398. Il sistema di rilevazione delle autosegnalazioni registra circa 700 arrivi al giorno nella provincia di Lecce.

