Dopo i 90 nuovi casi di ieri il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia con i dati aggiornati della regione per il 21 settembre: 182 positivi e due decessi. Sono stati effettuati 14.808 tamponi. I ricoverati salgono di 11 nelle ultime 24 ore per un totale di 294. Scendono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 34, 2 in meno di ieri.

Coronavirus oggi Lombardia: il bollettino della Regione per il 22 settembre

Per quanto riguarda la distrubuzione nelle province dei nuovi positivi: Milano: 76, di cui 47 a Milano città; Bergamo: 11; Brescia: 3; Como: 3; Cremona: 0; Lecco: 2; Lodi: 1; Mantova: 5; Monza e Brianza: 12; Pavia: 35; Sondrio: 2; Varese: 6.