Dopo i 1350 casi e 17 decessi di ieri i dati aggiornati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute per il 22 settembre: articolo in aggiornamento

22 settembre: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia con i dati della Protezione Civile

La ripartizione dei nuovi contagi nelle regioni: nel Lazio 238 casi, 141 a Roma, e quattro decessi; in Basilicata oggi 14 casi su 577 tamponi: i positivi riguardano 6 persone residenti a Matera, 5 a Pisticci, una a Pescopagano, una a Banzi e un’altra ancora a Venosa. Salgono a 11 i ricoveri: 4 nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza, 6 nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie di Matera, dove una persona si trova nel reparto di terapia intensiva. Non ci sono nuovi decessi. Oggi in Alto Adige 8 nuovi casi su 1.005 tamponi esaminati. Restano fermi a 292 i decessi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 20. Un solo paziente in terapia intensiva. In Toscana 74 contagi in più rispetto a ieri. L’età media dei 74 casi odierni è di 44 anni circa. Tra i 74 positivi 2 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi non si registrano nuovi decessi. I ricoverati sono 119 (2 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). In Veneto 119 nuovi casi nelle ultime 24 ore e tre vittime. Torna a salire il numero dei ricoverati che oggi sono 195, 12 in più rispetto a ieri. Crescono anche i pazienti in terapia intensiva uno in più nelle ultime 24 ore per un totale di 20. Nelle Marche nelle ultime 24ore 18 nuovi positivi: otto in provincia di Ancona, sei in quella di Pesaro Urbino, due in provincia di Ascoli Piceno e due provenienti da fuori regione. In Campania 294 I156 positivi su 4.310 tamponi. In Sardegna si registrano 53 nuovi casi. Resta invariato il numero delle vittime, 143 in tutto. Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

