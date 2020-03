Il complotto del Coronavirus nato in laboratorio (è una bufala)

Da tempo circolano su Internet una serie di teorie del complotto che dicono che il Coronavirus SARS-COV-2, responsabile della malattia COVID-19, sia nato in laboratorio. C’è chi dice che lo hanno fatto gli USA per un dispetto alla Cina e chi dice che lo hanno fatto i cinesi ma la questione è sfuggita loro di mano. I più fantasiosi infilano nel complotto la Russia. Edoardo Boncinelli sul Corriere della Sera ricorda anche la tesi della diffusione dovuta a una fuga di materiale infetto da qualche arsenale biologioco, poi spiega perché non è così.

Ce lo dice la biologia molecolare. Sull’ultimo numero della rivista Nature Medicine si può leggere un articolo secco e tagliente, corredato fortunatamente da una splendida figura a colori. È un dato bruto e scheletrico, eccezionale anche per la biologia molecolare: sequenze di Dna allineate lettera a lettera, per poter essere confrontate. Due sono di coronavirus umano (una dell’attuale agente virale del Covid-19) tre di coronavirus di pipistrello e una di coronavirus di pangolino. Le sequenze riguardano la «punta» più esterna di quei minuscoli organelli, quasi antennine, con cui il virus viene a contatto con le cellule, in questo caso le nostre. Sono state scelte in particolare due minuscole regioni di cui parleremo fra un attimo. Il risultato è chiaro. Il virus attuale è strettamente imparentato con gli altri virus del passato, appartenenti alla stessa famiglia. Le differenze sono piccole ma significative, originatesi probabilmente per mutazione spontanea. Non c’è nessuna evidenza che possano essere state prodotte in laboratorio.