L’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia con i dati aggiornati della regione dopo i 119 nuovi contagi e due decessi di ieri: 204 casi e 3 decessi. Di questi 19 i debolmente positivi, 1 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 13.791. I guariti crescono di 435 unita’. I decessi sono stati 3, contro i 2 di ieri. Aumentano i ricoveri di persone non in terapia intensiva, da 306 a 315, mentre in terapia intensiva passano da 31 a 33

Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 29 settembre

La ripartizione dei casi nelle province: Milano: 82, di cui 48 a Milano città; Bergamo: 13; Brescia: 14; Como: 23; Cremona: 5; Lecco: 0; Lodi: 1; Mantova: 11; Monza e Brianza: 13; Pavia: 12; Sondrio: 8; Varese: 26.