Dopo i 8448 nuovi positivi e i 202 morti di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione: articolo in aggiornamento

Coronavirus Lombardia: bollettino oggi 18 novembre

Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi, fino al 27 novembre la Lombardia resta in ‘fascia rossa’, ma al di là del ”colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”. Lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana. ”La Lombardia -spiega- ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in ‘fascia arancione’. Sono i primi miglioramenti determinati dall’ordinanza regionale del 22 ottobre, perchè gli effetti delle misure contro il covid si vedono dopo almeno due settimane. Quindi, tra qualche giorno dovremmo iniziare a vedere anche i benefici derivanti dal lockdown nazionale. Questi risultati, merito di sacrifici, devono indurre tutti i lombardi a continuare a rispettare le regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine, per consolidare il trend”.