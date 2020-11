Dopo i 37.255 contagi e 544 decessi di ieri l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile

Coronavirus Italia: il bollettino e i dati della Protezione Civile oggi 15 novembre

I contagi ripartiti regione per regione: in Puglia oggi d sono stati registrati 905 casi positivi: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 12 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. In Veneto 2.792 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo a 100.876 infetti (comprese vittime e guariti). Si contano anche 29 vittime in più, che portano a 2.845 il numero dei morti,. Gli attuali positivi sono 61.506 (+ 1.801). Non si arresta l’aumento dei ricoveri: negli ospedali: sono 2.046 (+81) i malati in area medica, e 253 (+12) i pazienti in terapia intensiva. In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono deceduti 19 pazienti Covid, portando il numero complessivo delle vittima dall’inizio della pandemia a 398. Sono stato registrati 628 nuovi casi positivi. 361 persone sono ricoverate, altre 43 in terapia intensiva. Oggi in Abruzzo 470 nuovi positivi: 183 in provincia dell’Aquila, 116 a Chieti, 95 a Pescara, 100 a Teramo, 17 fuori regione. Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Ci sono 8 deceduti, 5469 guariti (+49), 13034 attualmente positivi (+412), 624 ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva), 12410 in isolamento domiciliare. Lo comunica la Regione Abruzzo. Nelle Marche 707 positivi registrati in 24 ore. Macerata è la provincia con più casi (224), poi Ancona (181), Pesaro Urbino (154), Fermo (83), Ascoli Piceno (59); sei i casi provenienti da fuori regione. In Toscana 2.653 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 2.008 (+63 su ieri, +3,2%) di cui 274 in terapia intensiva (+8 unità, +3%).