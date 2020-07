L’andamento dell’epidemia di coronavirus oggi in Italia nei dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 289 positivi in più (ieri erano 212) e sei morti (ieri dieci). I guariti sono 275 mentre i tamponi effettuati sono complessivamente più di 56mila. Le regioni a zero casi oggi sono Umbria e Basilicata.

Coronavirus in Italia oggi 29 luglio: il bollettino con i dati della Protezione Civile

In Lombardia ci sono 46 nuovi casi dopo 8659 tamponi. Nel Lazio invece ci sono 34 nuovi casi e zero decessi: ieri i positivi erano solo 10. Tra i positivi di oggi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera. Sono 28 invece i nuovi casi da Coronavirus in Emilia-Romagna dove nelle ultime 24 ore è morta una persona, una donna. Dieci le persone asintomatiche, mentre gli altri contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. I tamponi effettuati da ieri sono 8.318, per un totale di 634.280. Per quanto riguarda le altre regioni, in Piemonte ci sono 14 casi in più nelle ultime 24 ore e il decesso di una persona positiva. Il totale è ora di 4128 deceduti risultati positivi al virus. Per quanto riguarda i contagi, sono 31.636 (+ 14 rispetto a ieri, di cui 10 asintomatici). Dei 14 casi, 5 screening, 8 contatti di caso e 1 con indagine in corso. I casi importati sono 4 su 14. Il Veneto registra il decesso di 3 persone con Coronavirus e 42 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Il numero totale delle vittime è pari a 2.073, tra ospedali e case di riposo. I casi complessivi di contagio sono 19.891 dall’inizio dell’epidemia.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati analizzati 1.188 tamponi, dei quali 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti e i casi positivi rilevati sono stati 17, di cui 11 in provincia di Pesaro-Urbino, dei quali 9 riconducibili al focolaio di Montecopiolo, uno già in isolamento perché è venuto in contatto con caso positivo e un altro individuato in seguito al tampone preventivo effettuato prima dell’accesso a una prestazione sanitaria. Tre poi i casi in provincia di Ancona, con una coppia in isolamento dopo aver avuto un contatto con un caso accertato e una terza persona individuata prima dell’accesso a una prestazione sanitaria; altri tre casi in provincia di Ascoli Piceno, tutti già in isolamento perché contatti di casi accertati. Sono stati registrati 10 nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia su 2454 test: 1 in provincia di Bari; 2 in provincia di Foggia; 7 in provincia di Lecce. Non si sono verificati decessi. Ieri i test erano 2772 con quattro nuovi contagi e nessun decesso. E’ il secondo giorno consecutivo senza decessi, che complessivamente rimangono 551. In Toscana 17 nuovi casi di Covid-19, nessun decesso e nessuna nuova guarigione nelle ultime 24 ore. Salgono a 10.458 i contagiati, mentre restano 8.944 i guariti e 1.134 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. Quattro nuovi contagi, ma nessun decesso (il totale è di 472) in Abruzzo. Contagi che portano il totale da inizio emergenza a 3.373. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (14), così come in terapia intensiva, dove si trova un paziente. In isolamento domiciliare sono invece 94 i casi, due in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti con i due di oggi salgono a 2.792. Sono infine 19 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 1.689 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 4.974, mentre sono 327.787 i tamponi complessivamente esaminati.