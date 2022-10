"Chiuda il becco", l'ennesima discussione tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer | VIDEO

Era già accaduto, è successo di nuovo e capiterà ancora. Nel corso della puntata di CartaBianca, andata in onda martedì sera su Rai 3, è andato in scena l’ennesima discussione in diretta tra due dei protagonisti storici della trasmissione. Da una parte lo scrittore Mauro Corona, dall’altra la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer. I due hanno discusso fortemente parlando della sinistra italiana (inteso tutto l’ecosistema, partendo dal Partito Democratico) e poi, come al solito, si è arrivati alla minaccia di abbandonare il collegamento.

Corona Berlinguer, l’ennesima lite in diretta a CartaBianca

Gli animi erano abbastanza sereni nel corso della prima parte della trasmissione, poi la lite dialettica a distanza è scoppiata quando si è parlato della situazione della sinistra italiana. E Mauro Corona è intervenuto così:

“E allora chiuda il becco”.

Da lì ne è nata una discussione accesa, con la conduttrice che rispedisce quelle parole al mittente:

“No, il becco lo chiuda lei perché mi arrabbio veramente. Chiuda il becco non me lo dice”.

Poi riprende la parola Corona :

“Allora chiudo il becco e vado via. È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai”.

Una scena già vista in passato, sempre in quello studio. Sempre davanti al pubblico di Rai 3. Alla fine, con l’ingresso di Oscar Farinetti, la lite Corona Berlinguer si è esaurita. Prima di concludere il discorso, però, la conduttrice ha voluto mandare un chiaro segnale al suo ospite fisso in collegamento:

“Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato”.

Un passato che, lo scorso anno, aveva portato i vertici Rai a sospendere (temporaneamente) le ospitate di Mauro Corona a CartaBianca, proprio per le sue intemperanze e parole fuori luogo – nei battibecchi con la conduttrice – pronunciate in diverse occasioni. Poi la pace, almeno per ora.

(foto e video: da CartaBianca, Rai 3)