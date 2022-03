Un convoglio di viveri è partito per aiutare Andrea Cisternino e gli animali del suo rifugio in Ucraina

Un convoglio di medicine e viveri è partito da Verona direzione Kyiv per soccorrere Andrea Cisternino, l’italiano rimasto in Ucraina per non abbandonare gli animali del suo rifugio

Anna Raimondi, membro dell’associazione Unitiperloro, di cui fa parte anche Andrea Cisternino, il 63enne lombardo bloccato nel suo rifugio per animali a Nord di Kyiv, ha annunciato che “un convoglio carico di viveri umani e animali, medicine e altri beni” organizzato interamente da ENPA sede centrale è partito da Verona per venire in soccorso del volontario. “L’arrivo del convoglio – precisa Raimondi – non ha una data precisa poiché il tempo del viaggio sino a Kyiv è determinato dalle fermate per i controlli”. “Ringraziamo di vero cuore la Presidente Carla Rocchi nonché il Direttore Michele Gualano per l’impegno e il cuore che hanno messo in questa impresa – prosegue la donna – e uniamoci tutti per mandare tanta energia positiva affinché tutto si svolga nel migliore dei modi”. Ulteriori aggiornamenti sull’esito positivo della missione verranno forniti soltanto quando Cisternino confermerà l’arrivo degli aiuti. “Da questo momento in poi comincia l’attesa, siamo tutti con te Andrea”, conclude Raimondi.

