I tre round dello scontro Conte-Tuchel durante e dopo Chelsea-Tottenham | VIDEO

I due hanno discusso in panchina dopo il gol del pareggio di Harry Kane allo scadere. Poi, però, la lite è proseguita anche via social

Chelsea-Tottenham è uno dei tanti derby di Londra, ma sicuramente uno dei più sentiti. Ma quel che è accaduto tra le due panchine durante le fasi finali del match valido per la seconda giornata di questa Premier League non è esattamente lo spot migliore per alleviare le tensioni tra le due tifoserie. Protagonisti i due allenatori: da una parte Antonio Conte, dall’altra Thomas Tuchel. Dopo la rete del pareggio degli Spurs, siglata da Harry Kane allo scadere, un’esultanza smodata del tecnico italiano ha dato il via alla lite.

#Tuchel deve ringraziare il cielo di non aver mai incontrato #Conte in campo Ora deve ringraziare il cielo di non incontrarlo nel parcheggio pic.twitter.com/BTo96nQRSY — Baby Yodler (@BabyYodler) August 14, 2022

Conte Tuchel, i tre round della rissa durante e dopo Chelsea-Tottenham

Minuto 95. Il Chelsea, padrone di casa, è in vantaggio per 2-1. Poi l’assist di Perisic per Kane e il Tottenham che trova il pari all’ultimo respiro. La rete del bomber inglese scatena Antonio Conte che esulta correndo lungo la linea laterale di bordo campo. Ed è lì che incrocia Thomas Tuchel e scatta il primo faccia a faccia. I due vengono quasi alle mani e i rispettivi staff (compresi i calciatori) intervengono per allontanare i due (che non saranno espulsi per questo episodio). Ma questo è solo il primo round, con il prosieguo che arriva qualche istante dopo, quando l’arbitro decreta la fine del match.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Quella che sembrava essere una stretta di mano per riappacificarsi, si rivela la seconda parte di questa lite. Perché l’allenatore del Chelsea non lascia la mano di quello del Tottenham, reo di non averlo guardato negli occhi durante il saluto finale. E il parapiglia si riaccende e obbliga il direttore di gara a tirare fuori quei due cartellini rossi che aveva risparmiato loro solo qualche minuto prima. Finisce qui? No, perché poi c’è stato il risvolto social.

Attraverso il suo profilo Instagram, Antonio Conte ha pubblicato un video dell’esultanza di Tuchel. Si vede, infatti, l’allenatore del Chelsea correre per esultare, passando proprio davanti alla panchina del Tottenham. E il tecnico italiano commenta così: “Per fortuna che non ti ho visto. Uno sgambetto te lo saresti proprio meritato”.