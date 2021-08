Giuseppe Conte è il leader del Movimento Cinque Stelle, dopo 562 giorni di reggenza a guida di Vito Crimi i pentastellati hanno una guida eletta dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. L’ex Presidente del Consiglio è stato scelto con 67mila voti, pari al 58% degli aventi diritto attraverso la piattaforma Skyvote. Il nuovo strumento di democrazia diretta subentrato a Rousseau. «Questi appuntamenti si stanno rilevando una grande occasione di partecipazione democratica. Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la “p” maiuscola» ha commentato Conte in diretta Facebook subito dopo aver avuto la certezza dell’inizio del suo nuovo mandato. Il neo presidente dei Cinque Stelle ha poi annunciato: «Da settembre io girerò tutta Italia, avremo così la possibilità di arricchire il nostro programma e spero già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato».

Conte nuovo leader del Movimento Cinque Stelle, 67mila voti per l’ex premier. Le reazioni della politica

E’ stato evidente fin da subito che i vertici del movimento volessero Giuseppe Conte come successore di Vito Crimi, oltre alla base elettorale che ha sempre apprezzato l’operato del premier. Tra le prime a festeggiare il nuovo Presidente ci sono le due sindache, simbolo dell’inizio della stagione grillina: Raggi e Appendino.

Complimenti e buon lavoro a @GiuseppeConteIT, eletto nuovo Presidente del @Mov5Stelle. Andiamo #AvantiATestaAlta insieme per continuare il lavoro iniziato e gli impegni presi con i cittadini. pic.twitter.com/iMhlRhNbX6 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 6, 2021

I miei migliori auguri di buon lavoro a @GiuseppeConteIT , ora ufficialmente Presidente del @Mov5Stelle

C’è un Paese che ha bisogno di speranza, di fatti concreti, di visione, e di tornare a vedere un futuro nuovo su cui lavorare insieme.

Siamo con te, Presidente#Conte pic.twitter.com/igUswFnGfr — Chiara Appendino (@c_appendino) August 7, 2021

Tra i primi non pentastellati a fare gli auguri il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

E anche il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Da sempre sostenitore di Giuseppe Conte.