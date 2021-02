Conte nella squadra del governo Draghi?

Ieri il Fatto ha raccontato di una lunga telefonata, di oltre due ore, tra Mario Draghi e Beppe Grillo che avrebbe convinto l’Elevato a perorare presso i 5 Stelle l’appoggio al governo dell’ex numero uno della BCE. Oggi Pucciarelli su Repubblica aggiunge nuovi particolari. Durante la conversazione si sarebbe anche parlato dell’ingresso di Conte nella squadra dei ministri:

Giuseppe Conte nella squadra di governo di Mario Draghi: la telefonata tra Beppe Grillo e il presidente del Consiglio in pectore c’è stata mercoledì scorso, è servita a cambiare gli umori e gli equilibri dentro i 5 Stelle e lì il garante del Movimento si è speso per l’ex capo del governo. Basterà questo per convincere i parlamentari, visto che sono una cinquantina gli eletti 5 Stelle contrari all’accordo, con maggiori resistenze (una trentina) al Senato? Il comico oggi farà parte della delegazione che incontrerà Draghi; prima però vedrà alla Camera i capigruppo delle due aule e i ministri uscenti. Alla stessa riunione saranno presenti Conte e Casaleggio. Il passaggio è traumatico per molti, non solo sul piano politico ma anche su quello più personale di chi verrà ridimensionato nelle ambizioni