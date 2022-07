Conte e le “urgenze poste a Draghi che non sono urgenze” | VIDEO

Se ci sono urgenze che non sono – poi – così urgenti, perché chiamarle “urgenze?”. Una domanda quasi Marzulliana che potrebbe esser posta al Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Perché a mettere l’accento su questo tema è stato proprio l’ex Presidente del Consiglio, durante il suo intervento all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, al termine dell’incontro di mercoledì con Mario Draghi a Palazzo Chigi. E il discorso, che pare al limite del no-sense, è stato immortalato dalle telecamere che hanno ripreso quella conferenza.

“Le urgenze che abbiam posto non sono urgenze che richiedono una pronta risposta”, dice Conte. Urgenze non urgenti? 🤔 pic.twitter.com/D2avqKGLKc — Pietro Raffa (@pietroraffa) July 7, 2022

Conte e le “urgenze poste a Draghi che non sono urgenze”

Davanti ai parlamentari del MoVimento 5 Stelle (in forma sempre più ridotta dopo la scissione con Di Maio e la formazione, almeno alla Camera dei deputati, del gruppo “Insieme per il Futuro), dunque, è lo stesso ex Presidente del Consiglio a viaggiare su una montagna russa dialettica alquanto contraddittoria:

“Ovviamente, i temi, le urgenze che abbiam posto non sono urgenze che richiedono una pronta risposta. A noi non serve una pronta risposta, occorre però una risposta in tempi ragionevoli, quindi nessuno può pensare che ci sia un rinvio a dopo l’estate. Diciamo che in questo mese, nei prossimi giorni, andrà chiarita qual è la disponibilità del premier Draghi e del governo a lavorare con noi”.

Quando parla di Temi, Giuseppe Conte fa riferimento ai nove punti cardine inseriti nel documenti consegnato al Presidente del Consiglio. Argomenti di vario tipo che, secondo Conte, non hanno una scadenza. Anzi sì. O forse no. Perché sono urgenze che non sono urgenze. Non richiedono una risposta immediata da parte del capo del governo. E invece sì, perché la “verifica” dovrà arrivare prima dell’estate. Ma quando? In questo mese (luglio). Nei prossimi giorni. Quindi le urgenze che non erano urgenze tornano a essere urgenze. Seguendo il significato da vocabolario di questa parola: