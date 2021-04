Conte si prende i 5 Stelle: “Rifonderemo il Movimento senza rinnegare il passato”

L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il suo nuovo Movimento 5 Stelle, intervenendo in streaming all’assemblea dei pentastellati. E ha mostrato il nuovo volto della formazione che nel 2009 Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio hanno tirato su: “Rifonderemo il Movimento 5 Stelle senza però rinnegare il passato”. In questa frase c’è molto del suo progetto, strizzando un occhio al passato (così per non spaccare il fronte più conservatore), e però guardando avanti, presentando dolcemente ciò che andrà e vorrà limare e stravolgere dei 5 Stelle.

Il discorso di Conte