Come sta Eriksen, il centrocampista della Danimarca che ha avuto un malore in campo

“Questa mattina abbiamo parlato con il giocatore, che ha salutato i suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri”. Questo il comunicato della nazionale danese, che ha rinviato l’allenamento di oggi dopo il malore di Christian Eriksen durante la gara d’esordio di Euro 2020 contro la Finlandia. Anche tutte le attività dei media sono state cancellate. Eriksen è caduto a terra, senza contatti con nessun avversario, al 43′ del primo tempo della gara e ha ricevuto cure d’urgenza. Successivamente è stato trasferito in ospedale. Intanto però l’Uefa ha deciso di dedicare al trequartista nerazzurro il premio Star of the Match di Danimarca-Finlandia. Tramite il suo profilo twitter, l’organo di governo del calcio europeo cita le parole del presidente Ceferin: “Il calcio è uno splendido gioco e Christian lo interpreta in maniera meravigliosa”.

Cosa è successo in campo dopo il malore di Eriksen

La gara è stata sospesa per quasi due ore, ma è ripreso dopo la notizia che Eriksen era in condizioni stabili. Joel Pohjanpalo ha segnato di testa il gol che ha assicurato ai debuttanti del torneo la vittoria per 1-0. La leggenda della Danimarca Michael Laudrup ha criticato il fatto che la partita sia ripresa. “Rispetto che la nostra squadra e anche i finlandesi siano riusciti a continuare a giocare. Ma quando succede qualcosa del genere, sono pieni di emozioni e non hanno la visione d’insieme per prendere decisioni importanti”, ha detto Laudrup. “Penso che sia sbagliato dover prendere una decisione così presto dopo un evento così emotivo”, ha detto.

Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha spiegato che avevano la possibilità di riprendere la partita o giocarla domenica a mezzogiorno. “Tutti volevano giocare”, ha detto. Le emittenti danesi hanno affermato che “quello che era iniziato come un festival del calcio si è trasformato in un incubo” e ha elogiato il modo in cui i giocatori hanno reagito in campo, mettendosi in cerchio attorno al compagno di squadra per bloccare la vista: “Uno per tutti e tutti per Eriksen”. Il quotidiano spagnolo Marca ha scritto: “Abbiamo già un campione europeo: i medici”, mentre El Pais ha scritto: “Il sangue di ogni tifoso di calcio si è improvvisamente congelato intorno alle 18:40 di sabato”.

Le parole del Ct Kasper Hjulmand

“Quello che hanno fatto i giocatori è stato incredibile. Non potrei essere più orgoglioso, sono esausti ed emotivamente svuotati”. Ha commentato così la prestazione della Danimarca sconfitta 1-0 dalla Finlandia nell’esordio agli Europei il tecnico dei danesi, Kasper Hjulmand, considerando lo stress psicologico sulla squadra dopo il malore di Eriksen al 43′ con i medici che hanno dovuto praticare un massaggio cardiaco al centrocampista. “Avevamo due opzioni. Finire la partita oggi o giocare domani a mezzogiorno. Tutti volevano giocare oggi. C’erano giocatori sicuri di non riuscire a dormire, quindi era meglio dire che giochiamo adesso”. Hjulmand ha poi confermato di aver parlato con Eriksen e la sua famiglia. “Quanto accaduto ha ricordato a tutti noi qual è la cosa più importante nella vita: la salute. Avere persone intorno a te che ti sono vicine. Tutti i nostri pensieri sono con Christian e la sua famiglia”.