Scuola: come sarà la didattica a distanza

Repubblica oggi racconta le linee guida del ministero della Pubblica Istruzione sulla didattica a distanza, contenute in dieci pagine in cui si spiega che agli alunni che non potranno stare in aula dovrà essere garantita “una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona”.

Lezioni a distanza a metà classe, in diretta o streaming, l’altra metà in aula. La settimana dopo si cambia. Se il coronavirus costringerà a un nuovo lockdown delle scuole, le Linee prevedono una quota minima di 20 ore settimanali di lezione alle superiori, 15 ore alle elementari ( 10 ore per le prime classi). Videochat per i piccoli dell’infanzia. Con l’introduzione della lezione a distanza con il docente in classe si sono dovute garantire più pause agli studenti: la Dad richiede uno sforzo superiore. Le lezioni da casa (e quelle in classe contemporanee) scendono a 45 minuti. Con l’allargamento dell’impegno digitale, cambia la professionalità richiesta ai docenti. Dovranno formarsi sull’informatica e sulle didattiche innovative: classe capovolta, dibattito, cooperazione, gestione delle emozioni degli studenti.

Il quotidiano spiega anche che così viene rivisto l’orario della lezione stessa che, per un gruppo a distanza, scende a 45 minuti: bisogna consentire «le giuste pause».